Тбилисский «Локомотив» открыл счет в матче 2-го отборочного раунда Лиги Европы против «Динамо». На 54-й минуте отличился Ираклий Сихарулидзе.

Вратарь россиян Антон Шунин во время прострела с правого фланга не сумел перехватить мяч, выпустив его на ногу Сихарулидзе. Грузинский футболист набежал и с нескольких метров поразил пустые ворота.

Трансляция матча «Локомотив» — «Динамо»