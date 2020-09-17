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«Локомотив» Тбилиси — «Динамо»: хозяева открыли счет

21:17

Тбилисский «Локомотив» открыл счет в матче 2-го отборочного раунда Лиги Европы против «Динамо». На 54-й минуте отличился Ираклий Сихарулидзе.

Вратарь россиян Антон Шунин во время прострела с правого фланга не сумел перехватить мяч, выпустив его на ногу Сихарулидзе. Грузинский футболист набежал и с нескольких метров поразил пустые ворота.

Трансляция матча «Локомотив» — «Динамо»

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Материалы сюжета: Лига Европы-2020/21. Отбор «Динамо» и «Ростова»




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