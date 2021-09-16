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«Локомотив» сыграет против «Марселя» в зеленой форме

17:54
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Пресс-служба «Локомотива» показала форму, в которой команда выступит в матче 1-го тура группового этапа Лиги Европы с «Марселем».

Железнодорожники выступят в зеленой форме.

Публикация от Футбольный клуб «Локомотив» (@fclokomotiv)

Матч «Локомотив» — «Марсель» состоится сегодня, 16 сентября. Начало — в19.45 (мск).

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Виктория Кравченко все материалы автора

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