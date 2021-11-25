«Локомотив» сохранил шансы на евровесну даже после разгрома от «Лацио». Окончательные расклады для железнодорожников

После матчей 5-го тура «Локомотив» — «Лацио» (0:3) и «Галатасарай» — «Марсель» (4:2) турнирная ситуация в группе Е Лиги Европы максимально прояснилась. Сейчас таблица выглядит следующим образом.

И О Мячи 1. Галатасарай 5 11 7-3 2. Лацио 5 8 7-3 3. Марсель 5 4 5-7 4. Локомотив 5 2 2-8

Напомним, что лучшая команда группы выходит в 1/8 финала Лиги Европы, вторая — в 1/16 финала, третья — в 1/16 Лиги конференции, а четвертая вылетает из еврокубков. Результат очных матчей — ключевой критерий при равенстве очков. Второй — общая разность мячей.

Оставшиеся матчи

6-й тур, 9 декабря: «Лацио» — «Галатасарай», «Марсель» — «Локомотив».

«Галатасарай» и «Лацио» уже обеспечили себе выход в плей-офф Лиги Европы и в заключительном туре разыграют первое место (в Стамбуле турецкий клуб выиграл 1:0).

Что касается «Локомотива», то у него еще есть шанс на 3-е место и продолжение еврокубковой кампании в Лиге конференций. Для этого москвичам нужно в последнем матче обыграть в гостях «Марсель».