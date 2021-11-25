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«Локомотив» сохранил шансы на евровесну даже после разгрома от «Лацио». Окончательные расклады для железнодорожников

«Локомотив» сохранил шансы на евровесну даже после разгрома от «Лацио». Расклады для железнодорожников
25 ноября, 22:49
25 ноября. Москва. «Локомотив» — «Лацио» — 0:3. Фото Зураб Джавахадзе, «Известия»
25 ноября. Москва. «Локомотив» — «Лацио» — 0:3. Фото Зураб Джавахадзе, «Известия»
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После матчей 5-го тура «Локомотив» — «Лацио» (0:3) и «Галатасарай» — «Марсель» (4:2) турнирная ситуация в группе Е Лиги Европы максимально прояснилась. Сейчас таблица выглядит следующим образом.

И

О

Мячи

1. Галатасарай

5

11

7-3

2. Лацио

5

8

7-3

3. Марсель

5

4

5-7

4. Локомотив

5

2

2-8

Напомним, что лучшая команда группы выходит в 1/8 финала Лиги Европы, вторая — в 1/16 финала, третья — в 1/16 Лиги конференции, а четвертая вылетает из еврокубков. Результат очных матчей — ключевой критерий при равенстве очков. Второй — общая разность мячей.

Оставшиеся матчи
6-й тур, 9 декабря: «Лацио» — «Галатасарай», «Марсель» — «Локомотив».

«Галатасарай» и «Лацио» уже обеспечили себе выход в плей-офф Лиги Европы и в заключительном туре разыграют первое место (в Стамбуле турецкий клуб выиграл 1:0).

Что касается «Локомотива», то у него еще есть шанс на 3-е место и продолжение еврокубковой кампании в Лиге конференций. Для этого москвичам нужно в последнем матче обыграть в гостях «Марсель».

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Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Лига Европы 2021/22, 25 ноября, 5-й тур, групповой турнир, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр «Спартака» и «Локомотива»