«Локомотив» — «Марсель»: стартовые составы команд на матч Лиги Европы
18:35
Стали известны стартовые составы на матч Лиги Европы «Локомотив» — «Марсель».
«Локомотив»: Гильерме, Едвай, Мурило, Магкеев, Тикнизян, Баринов, Куликов, Бека Бека, Жемалетдинов, Смолов, Камано.
«Марсель»: Пау Лопес, Ронжье, Салиба, Альваро, Луан Перес, Камара, Гендузи, Юндер, Жерсон, Дьенг, Арит.
Матч начнется в 19.45 по московскому времени
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