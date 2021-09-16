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«Локомотив» — «Марсель»: стартовые составы команд на матч Лиги Европы

18:35
Форма «Локомотива» перед матчем с «Марселем». Фото ФК «Локомотив»
Форма «Локомотива» перед матчем с «Марселем». Фото ФК «Локомотив»
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Стали известны стартовые составы на матч Лиги Европы «Локомотив» — «Марсель».

«Локомотив»: Гильерме, Едвай, Мурило, Магкеев, Тикнизян, Баринов, Куликов, Бека Бека, Жемалетдинов, Смолов, Камано.

«Марсель»: Пау Лопес, Ронжье, Салиба, Альваро, Луан Перес, Камара, Гендузи, Юндер, Жерсон, Дьенг, Арит.

Матч начнется в 19.45 по московскому времени

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Евгений Петров все материалы автора

Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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