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«Локомотив» — «Лацио»: Иммобиле сделал дубль

22:08
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«Лацио» забил еще один мяч в ворота «Локомотива» в матче Лиги Европы. Вновь отличился Чиро Иммобиле.

Форвард реализовал пенальти на 63-й минуте. Мяч залетел в ворота рикошетом от штанги. Нападающий оформил дубль. Первый мяч он также забил с 11-метрового.

Счет матча — 2:0 в пользу «Лацио». «СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию этой игры.

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Евгений Петров все материалы автора
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Материалы сюжета: Лига Европы 2021/22, 25 ноября, 5-й тур, групповой турнир, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр «Спартака» и «Локомотива»