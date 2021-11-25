«Локомотив» — «Лацио»: Иммобиле сделал дубль
22:08
«Лацио» забил еще один мяч в ворота «Локомотива» в матче Лиги Европы. Вновь отличился Чиро Иммобиле.
Форвард реализовал пенальти на 63-й минуте. Мяч залетел в ворота рикошетом от штанги. Нападающий оформил дубль. Первый мяч он также забил с 11-метрового.
Счет матча — 2:0 в пользу «Лацио». «СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию этой игры.
Читайте также
«Я согласился помочь и врезался в стену». Как гонщика «Формулы-1» вынудили разбить машину ради триумфа напарника
Материалы сюжета: Лига Европы 2021/22, 25 ноября, 5-й тур, групповой турнир, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр «Спартака» и «Локомотива»
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю