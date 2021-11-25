«Лацио» забил еще один мяч в ворота «Локомотива» в матче Лиги Европы. Вновь отличился Чиро Иммобиле.

Форвард реализовал пенальти на 63-й минуте. Мяч залетел в ворота рикошетом от штанги. Нападающий оформил дубль. Первый мяч он также забил с 11-метрового.

Счет матча — 2:0 в пользу «Лацио». «СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию этой игры.