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«Локомотив» — «Лацио»: Иммобиле открыл счет с пенальти

22:00
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«Лацио» открыл счет в матче Лиги Европы против «Локомотива». Отличился Чиро Иммобиле.

11-метровый был назначен за фол Александра Сильянова против Дзакканьи. Решение было принято после консультации с ВАР.

Иммобиле на 56-й минуте развел мяч и Худякова по разным углам. Счет матча — 1:0 в пользу «Лацио».

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

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Евгений Петров все материалы автора

Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Лига Европы 2021/22, 25 ноября, 5-й тур, групповой турнир, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр «Спартака» и «Локомотива»