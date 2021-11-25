«Лацио» открыл счет в матче Лиги Европы против «Локомотива». Отличился Чиро Иммобиле.

11-метровый был назначен за фол Александра Сильянова против Дзакканьи. Решение было принято после консультации с ВАР.

Иммобиле на 56-й минуте развел мяч и Худякова по разным углам. Счет матча — 1:0 в пользу «Лацио».

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.