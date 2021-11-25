«Локомотив» — «Лацио»: Иммобиле открыл счет с пенальти
22:00
«Лацио» открыл счет в матче Лиги Европы против «Локомотива». Отличился Чиро Иммобиле.
11-метровый был назначен за фол Александра Сильянова против Дзакканьи. Решение было принято после консультации с ВАР.
Иммобиле на 56-й минуте развел мяч и Худякова по разным углам. Счет матча — 1:0 в пользу «Лацио».
«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
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Материалы сюжета: Лига Европы 2021/22, 25 ноября, 5-й тур, групповой турнир, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр «Спартака» и «Локомотива»
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