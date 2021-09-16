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«Локомотив» и «Марсель» завершили первый тайм нулевой ничьей

20:33
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«Локомотив» и «Марсель» играют вничью (0:0) после первого тайма матча группового турнира Лиги Европы.

Обе команды упустили несколько возможностей открыть счет. Так, удары Маттео Гендузи отбил Гильерме, а Федор Смолов попал в штангу.

Команды проводят первый матч для себя в текущем турнире.

Локомотив — Марсель

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Евгений Петров все материалы автора

Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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