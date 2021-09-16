«Локомотив» и «Марсель» завершили первый тайм нулевой ничьей
20:33
«Локомотив» и «Марсель» играют вничью (0:0) после первого тайма матча группового турнира Лиги Европы.
Обе команды упустили несколько возможностей открыть счет. Так, удары Маттео Гендузи отбил Гильерме, а Федор Смолов попал в штангу.
Команды проводят первый матч для себя в текущем турнире.
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