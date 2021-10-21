«Локомотив» и «Галатасарай» завершили первый тайм нулевой ничьей
22:47
После первого тайма матча Лиги Европы «Локомотив» — «Галатасарай» счет равный — 0:0.
Ранее с таким же счетом завершился другой матч группы Е «Лацио» — «Марсель».
При текущем результате положение в группе Е после трех туров следующее: «Галатасарай» лидирует с пятью очками, на втором месте «Лацио» (четыре очка), третьим идет «Марсель» (три очка), а четвертая позиция у «Локомотива» — два очка.
«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
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Материалы сюжета: Лига Европы 2021/22, 21 октября, 3-й тур, групповой турнир, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр «Спартака» и «Локомотива»
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