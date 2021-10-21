«Локомотив» и «Галатасарай» завершили первый тайм нулевой ничьей

После первого тайма матча Лиги Европы «Локомотив» — «Галатасарай» счет равный — 0:0.

Ранее с таким же счетом завершился другой матч группы Е «Лацио» — «Марсель».

При текущем результате положение в группе Е после трех туров следующее: «Галатасарай» лидирует с пятью очками, на втором месте «Лацио» (четыре очка), третьим идет «Марсель» (три очка), а четвертая позиция у «Локомотива» — два очка.

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.