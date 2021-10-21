«Локомотив» — «Галатасарай»: стартовые составы команд на матч Лиги Европы
20:46
Стали известны стартовые составы команд на матч Лиги Европы «Локомотив» — «Галатасарай».
«Локомотив»: Гильерме, Марадишвили, Пабло, Едвай, Рыбус, Бека-Бека, Баринов, Тикнизян, Керк, Смолов, Жемалетдинов.
«Галатасарай»: Муслера, Едлин, Нельссон, Маркао, ван Анхолт, Тайлан Антальялы, Беркан Кутлу, Аппер Йылмаз, Чикылдеу, Бабел, Мохамед.
Матч начнется в 22.00 по московскому времени.
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Материалы сюжета: Лига Европы 2021/22, 21 октября, 3-й тур, групповой турнир, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр «Спартака» и «Локомотива»
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