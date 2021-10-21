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«Локомотив» — «Галатасарай»: стартовые составы команд на матч Лиги Европы

20:46
Стадион «Локомотива» «РЖД Арена». Фото ФК «Локомотив»
Стадион «Локомотива» «РЖД Арена». Фото ФК «Локомотив»
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Стали известны стартовые составы команд на матч Лиги Европы «Локомотив» — «Галатасарай».

«Локомотив»: Гильерме, Марадишвили, Пабло, Едвай, Рыбус, Бека-Бека, Баринов, Тикнизян, Керк, Смолов, Жемалетдинов.

«Галатасарай»: Муслера, Едлин, Нельссон, Маркао, ван Анхолт, Тайлан Антальялы, Беркан Кутлу, Аппер Йылмаз, Чикылдеу, Бабел, Мохамед.

Матч начнется в 22.00 по московскому времени.

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Евгений Петров все материалы автора

Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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