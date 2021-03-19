Ллорис назвал позором поражение «Тоттенхэма» от загребского «Динамо» и намекнул на конфликт в команде

Вратарь «Тоттенхэма» Юго Ллорис прокомментировал поражение от загребского «Динамо» (0:3 д. в.) в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы. Футболист раскритиковал игру своей команды и намекнул на конфликт в коллективе.

«Это просто позор. Я надеюсь, что все, кто был в раздевалке, почувствовали свою ответственность за провал. Команда просто отражает то, что происходит внутри клуба. Того, как мы играем, недостаточно. В прошлом у нас были хорошие моменты, потому что мы чувствовали единство команды. Не уверен, что это есть сейчас», — цитирует Goal Ллориса.

«Тоттенхэм» уступил «Динамо» со счетом 2:3 по итогам двух встреч и вылетел из Лиги Европы. Жеребьевка 1/4 финала состоится сегодня, 19 марта.