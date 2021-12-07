Литвинов: «Спартак» способен занять первое место в группе Лиги Европы»
Литвинов оценил шансы «Спартака» на выход в Лигу Европы с первого места в группе
09:28
Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов оценил шансы команды на выход в Лигу Европы с первого места в группе.
«Спартак» может занять первое место в группе в Лиге Европы, и, побеждая в Сочи, мы можем подняться в турнирной таблице РПЛ и приблизиться к первой тройке. Поэтому я буду надеяться и верить, что сложится так, как мы все хотим. «Спартак» должен находиться вверху таблицы, мы пытаемся сделать все», — цитирует Литвинова «Россия 24».
«Спартак» с 7 очками располагается на втором месте таблицы группы С Лиги Европы, 9 декабря клуб сыграет на выезде с польской «Легией».
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