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Литвинов: «Спартак» способен занять первое место в группе Лиги Европы»

Литвинов оценил шансы «Спартака» на выход в Лигу Европы с первого места в группе
09:28
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Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов оценил шансы команды на выход в Лигу Европы с первого места в группе.

«Спартак» может занять первое место в группе в Лиге Европы, и, побеждая в Сочи, мы можем подняться в турнирной таблице РПЛ и приблизиться к первой тройке. Поэтому я буду надеяться и верить, что сложится так, как мы все хотим. «Спартак» должен находиться вверху таблицы, мы пытаемся сделать все», — цитирует Литвинова «Россия 24».

«Спартак» с 7 очками располагается на втором месте таблицы группы С Лиги Европы, 9 декабря клуб сыграет на выезде с польской «Легией».

 

Дополнительная информация:

https://www.vesti.ru/

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Виктория Кравченко все материалы автора

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Материалы сюжета: Лига Европы 2021/22, 9 декабря, 6-й тур, групповой турнир, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр «Спартака» и «Локомотива»