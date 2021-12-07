Литвинов назвал победы над «Наполи» самыми запоминающимися моментами сезона

Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов рассказал о самых запоминающихся моментах сезона. Он выделил две победы над «Наполи» (3:2 и 2:1) в Лиге Европы.

«Что больше всего запомнилось? На первом месте эти две победы над «Наполи», в которые никто не верил, кроме наших близких, родственников и самых преданных болельщиков, - сказал Литвинов в эфире программы «Футбол России» на канале «Россия 24». - Но нам удалось победить этого сильного соперника. Учитывая, что они в своем чемпионате не проигрывали никому (4 декабря «Наполи» проиграл «Аталанте» в матче серии А со счетом 2:3 – Прим. «СЭ»), и два поражения от нас. Это, наверное, самый запоминающийся момент сезона».

20-летний футболист в текущем сезоне провел 17 матчей за «Спартак» во всех турнирах и забил два мяча при одной голевой передаче.