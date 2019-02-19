Литовец Мажейка - главный арбитр матча "Байер" - "Краснодар"

Главным арбитром ответного матча 1/16 финала Лиги Европы "Байер" - "Краснодар" назначен Гедиминас Мажейка. Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.
Ассистенты арбитра: Витаутас Шимкус, Витенис Казлаускас.
Дополнительные ассистенты арбитра: Донатас Румшас, Робертас Валиконис.
Четвертый арбитр: Довидас Сузьеделис.
Все судьи представляют Литву.
Матч "Байер" - "Краснодар" состоится 21 февраля и начнется в 23.00 по московскому времени. Первый матч завершился вничью - 0:0.
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