"Лион" сыграет в групповом турнире Лиги чемпионов благодаря победе "Челси" над "Арсеналом"

"Челси" стал победителем Лиги Европы сезона-2018/19. В финальном матче, который состоялся в Баку, команда обыграла "Арсенал" (4:1).

Благодаря этому результату прямую путевку в групповой турнир Лиги получил французский "Лион", занявший третье место в чемпионате своей страны. Так как победу одержал "Челси", который уже завоевал место в Лиге чемпионов через премьер-лигу, "Лиону" не придется играть отборочный турнир.

Если бы победу одержал "Арсенал", место в группе ЛЧ получила бы эта команда. В таком случае "Лион" играл бы в отборочном раунде.

Лига Европы: сетка плей-офф-2018/19, новости, обзоры и расписание онлайн-трансляций матчей, календарь и результаты игр