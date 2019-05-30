"Лион" сыграет в групповом турнире Лиги чемпионов благодаря победе "Челси" над "Арсеналом"

"Челси" стал победителем Лиги Европы сезона-2018/19. В финальном матче, который состоялся в Баку, команда обыграла "Арсенал" (4:1).
Благодаря этому результату прямую путевку в групповой турнир Лиги получил французский "Лион", занявший третье место в чемпионате своей страны. Так как победу одержал "Челси", который уже завоевал место в Лиге чемпионов через премьер-лигу, "Лиону" не придется играть отборочный турнир.
Если бы победу одержал "Арсенал", место в группе ЛЧ получила бы эта команда. В таком случае "Лион" играл бы в отборочном раунде.
#UCL L'OL directement qualifié pour la phase de groupes ! 💪🔴🔵https://t.co/Bi1gFINO8y— Olympique Lyonnais (@OL) 29 мая 2019 г.
Лига Европы: сетка плей-офф-2018/19, новости, обзоры и расписание онлайн-трансляций матчей, календарь и результаты игр
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https://www.sport-express.ru/football/L/eurocups/euroleague/2018-2019/playoff/