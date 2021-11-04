«Лион» победил «Спарту» в Лиге Европы, «Бреннбю» и «Рейнджерс» сыграли вничью

«Лион» победил «Спарту» в матче 4-го тура группового этапа Лиги Европы. Встреча завершилась со счетом 3:0.

У «Лиона» дубль оформил Ислам Слимани. Еще один гол забил Карл Токо-Экамби.

В другом матче группы A «Бреннбю» и «Рейнджерс» сыграли вничью (1:1).

«Лион» набрал 12 очков и занимает первое место в группе. У «Спарты» 4 очка и 2-я позиция. «Рейнджерс» также набрал 4 очка и занимает 3-е место. А «Бреннбю» с 2 очками идет на последней позиции.

Лига Европы

Группа A

«Лион» (Франция) — «Спарта П» (Чехия) — 3:0 (0:0)

Голы: Слимани, 61 (1:0). Слимани, 63 (2:0). Токо-Экамби, 90+2 (3:0).

«Лион»: Антони Лопеш, Денайер, Да Силва, Диоманде, Энрике, Тиагу Мендес, Ауар (Гимарайнс, 69), Какере (Токо-Экамби, 69), Шерки (М.Баркола, 81), Шакири, Слимани (Лукас Пакета, 70).

«Спарта П» (Чехия): Ницэ, Челустка (Виндхейм, 7), Ханцко, Панак, Виснер, Павелка, Сачек (Дочкал, 69), Лад.Крейчи, Хараслин (Карабец, 82), Минчев, Пешек (Пулькраб, 68).

Предупреждения: Виндхейм, 40. Лад.Крейчи, 63.

Судья: Мариани (Италия).

4 ноября. Лион. Стадион «Люмьер».

«Бреннбю» (Дания) — «Рейнджерс» (Шотландия) — 1:1 (1:0)

Голы: Балогун, 45 — в свои ворота (1:0). Хаджи, 77 (1:1).

«Брённбю» (Дания): Хермансен, Максе, Ростед, Тшиембе, Менса, Френдруп, Радошевич, Кэппис (Слимане, 64), Хедлунд (Павлович, 85), Бруус (Риверос, 63), Уре (Греве, 75).

«Рейнджерс» (Шотландия): Макгрегор, Балогун, Таверньер, Голдсон, Баришич (Бэйсси, 81), Дэйвис (Бакуна, 72), Эрфилд (Хаджи, 56), Камара, Арибо, Морелос (Руф, 56), Сакала (Кент, 57).

Предупреждения: Морелос, 4. Сакала, 33. Тшиембе, 88.

Судья: Дабанович (Черногория).

4 ноября. Бреннбю. Стадион «Бреннбю».