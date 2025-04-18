«Лион» — «Манчестер Юнайтед»: видеообзор матча Лиги Европы

«Манчестер Юнайтед» вырвал победу над «Лионом» (5:4 д.в.) в ответном матче 1/4 финала Лиги Европы.

У манкунианцев забили Мануэль Угарте, Диогу Далот, Бруну Фернандеш, Кобби Майну и Харри Магуайр. Голами у гостей отметились Корентен Толиссо, Николас Тальяфико, Райан Шерки и Александр Ляказетт.

«Манчестер Юнайтед» вышел в полуфинал Лиги Европы, где сыграет с «Атлетиком». Первый матч состоится 1 мая в Испании, а ответный — 8-го в Англии.