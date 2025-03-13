Футбол
13 марта, 19:20

«Лион» — ФКСБ: онлайн-трансляция матча Лиги Европы

«Лион» сыграет с ФКСБ в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы 13 марта
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Александр Ляказетт, капитан ФК «Лион».
Фото Global Look Press

«Лион» сыграет с ФКСБ в рамках ответного матча 1/8 финала Лиги Европы сезона-2024/2025 в четверг, 13 марта. Встреча состоится на стадионе «Парк Олимпик Лионне» в Лионе (Франция). Стартовый свисток прозвучит в 23.00 по московскому времени.

Ключевые события противостояния «Лион» — ФКСБ будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире трансляцию игры можно смотреть на платформе «Okko Спорт» по платной подписке.

В первой игре «Лион» на выезде обыграл ФКСБ со счетом 3:1.

Основная стадия ЛЕ сезона-2024/2025 пройдет с 15 сентября по 21 мая.

Лига Европы. 1/8 финала.
13 марта, 23:00. Люмьер (Лион)
Лион
4:0
ФКСБ

Лига Европы УЕФА: новости и календарь игр, расписание матчей по группам и турнирные таблицы, статистика и лучшие бомбардиры

Футбол
Лига Европы УЕФА
ФК Лион
ФК Стяуа (ФКСБ)
