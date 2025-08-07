«Линкольн» и «Ноа» сыграют в Лиге Европы 7 августа

«Линкольн» и «Ноа» встретятся в первом матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы в четверг, 7 августа. Игра, которая начнется в 19.00 по московскому времени, пройдет на стадионе «Европа Спортс Парк» в Гибралтаре.

Лига Европы. 3-й отборочный раунд. Путь чемпионов.

07 августа, 19:00. Europa Point Stadium (Гибралтар)

Следить за ключевыми событиями игры «Линкольн» — «Ноа» можно в нашем матч-центре.

Игру в прямом эфире покажет онлайн-платформа «Okko Спорт». Просмотр контента стримингового сервиса возможен при наличии подписки.

Ответный матч соперников состоится 14 августа в Ереване (Армения). «Линкольн» попал в эту стадию, проиграв во втором квалификационном раунде Лиги чемпионов «Црвене Звезде» (1:6). «Ноа» также проиграла «Ференцварошу» (4:6) в главном еврокубковом турнире.