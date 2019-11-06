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Линделеф пропустит матч против «Партизана»

17:29
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер рассказал о состоянии игроков перед матчем 4-го тура группового турнира Лиги Европы против «Партизана».

— Линделеф отсутствует на тренировке, он не сможет принять участие в завтрашнем матче, — приводит слова Сульшера официальный сайт клуба. — Надеюсь, он сможет восстановиться к выходным, но я не уверен. Байи и Фосу-Менса занимаются на газоне вместе с фитнес-тренером.

Линделеф получил повреждение в матче 1/8 финала Кубка лиги против «Челси» (2:1), однако принял участие в игре 11-го тура АПЛ против «Борнмута» (0:1).

Матч между «Манчестер Юнайтед» и «Партизаном» пройдет 7 ноября в Англии и начнется в 23:00 мск.

После трех матчей подопечные Сульшера с 7 очками лидируют в группе L, сербский клуб с 4 очками располагается на 3-й строчке.

Манчестер Юнайтед — Партизан

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Материалы сюжета: Лига Европы-2019/20. 4-й тур




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