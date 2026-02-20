Футбол
Сегодня, 00:56

«Лилль» проиграл «Црвене Звезде», Станкович получил желтую карточку

Евгений Козинов
Корреспондент
Защитник «Лилля» Аисса Манди в подкате.
Фото AFP

«Црвена Звезда» выиграла у «Лилля» в первом матче стыкового раунда плей-офф Лиги Европы — 1:0. Игра прошла во Франции на стадионе «Пьер Моруа».

Единственный гол забил защитник Франклин Тебо Ученна с передачи нападающего Джея Энема в конце первого тайма.

Бывший тренер московского «Спартака» Деян Станкович, который сейчас тренирует сербскую команду, на 37-й минуте получил желтую карточку.

Ответный матч пройдет через неделю, 26 февраля, в Сербии. Начало игры — 20:45 по московскому времени.

Лига Европы. Стыковые матчи.
19 февраля, 23:00. Пьер Моруа (Лилль)
Лилль
0:1
Црвена Звезда

