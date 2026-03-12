«Лилль» и «Астон Вилла» встретятся в первом матче 1/8 финала Лиги Европы в четверг, 12 марта. Игра пройдет на стадионе «Пьер Моруа» в Лилле, стартовый свисток прозвучит в 20.45 по московскому времени.

За основными событиями и результатом игры «Лилль» — «Астон Вилла» можно следить в матч-центре на сайте «СЭ».

Лига Европы. 1/8 финала.

12 марта, 20:45. Пьер Моруа (Лилль)

В прямом эфире матч будет показывать онлайн-кинотеатр «Okko» в разделе «Спорт».

В общем этапе Лиги Европы «Лилль» набрал 12 очков, занял 18-е место и вышел в стыковой раунд, где победил «Црвену Звезду» со счетом 2:1 по сумме двух встреч. «Астон Вилла» финишировала на второй строчке турнирной таблицы с 21 очком и напрямую попала в 1/8 финала.