Лига Европы: «Зенит» — «Бетис», «Барселона» — «Наполи» и другие пары 1/16 финала
В Ньоне (Швейцария) прошла жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы сезона-2021/22.
Пары 1/16 финала Лиги Европы:
— «Севилья» (Испания) — «Динамо Загреб» (Хорватия);
— «Аталанта» (Италия) — «Олимпиакос» (Греция);
— «Лейпциг» (Германия) — «Реал Сосьедад» (Испания);
— «Барселона» (Испания) — «Наполи» (Италия);
— «Зенит» (Россия) — «Реал Бетис» (Испания);
— «Боруссия Дортмунд» (Германия) — «Рейнджерс» (Шотландия);
— «Шериф» (Молдавия) — «Брага» (Португалия);
— «Порту» (Португалия) — «Лацио (Италия);
Первые матчи состоятся 17 февраля, ответные встречи — 24 февраля 2022 года.
Финал состоится 18 мая 2022 года на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» в Севилье.
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