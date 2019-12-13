Лига Европы: все участники плей-офф
Определились все участники 1/16 финала Лиги Европы.
Из группового турнира в плей-офф пробились:
«Севилья» (Испания)
АПОЭЛ (Кипр)
«Мальме» (Швеция)
«Копенгаген» (Дания)
«Базель» (Швейцария)
«Хетафе» (Испания)
ЛАСК (Австрия)
«Спортинг» (Португалия)
«Селтик» (Шотландия)
ЧФР (Румыния)
«Арсенал» (Англия)
«Айнтрахт» Ф (Германия)
«Порту» (Португалия)
«Рейнджерс» (Шотландия)
«Эспаньол» (Испания)
«Лудогорец» (Болгария)
«Гент» (Бельгия)
«Вольфсбург» (Германия)
«Истанбул» (Турция)
«Рома» (Италия)
«Брага» (Португалия)
«Вулверхэмптон» (Англия)
«Манчестер Юнайтед» (Англия)
АЗ (Голландия)
К ним добавились вылетевшие из Лиги чемпионов:
«Брюгге» (Бельгия)
«Олимпиакос» (Греция)
«Шахтер» (Украина)
«Байер» (Германия)
«Зальцбург» (Австрия)
«Интер» (Италия)
«Бенфика» (Португалия)
«Аякс» (Голландия)
Жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы состоится в понедельник, 16 декабря.