После матчей 4-го отборочного раунда Лиги Европы определились все участники группового турнира. В нем примут участие два российских клуба — ЦСКА и «Краснодар» (кубанцы выбыли в отборе Лиги чемпионов). Еще две команды РПЛ — «Арсенал» и «Спартак» — не прошли через отборочные стадии.

Жеребьевка группового этапа Лиги Европы-2019/20 состоится в пятницу, 30 августа, в 14:00 по московскому времени. Место проведения — Монако, дворец «Гримальди Форум».

Во время жеребьевки 48 клубов будут разбиты на четыре корзины по 12 команд. Все они распределены согласно коэффициентам текущего клубного рейтинга УЕФА.

Корзина 1

«Севилья» (Испания, 104,000), «Арсенал» (Англия, 101,000), «Порту» (Португалия, 93,000), «Рома» (Италия, 81,000), «Манчестер Юнайтед» (Англия, 78,000), «Динамо» К (Украина, 65,000), «Бешикташ» (Турция, 62,000), «Базель» (Швейцария, 54,500), «Спортинг» (Португалия, 50,000), ЦСКА (Россия, 48,000), «Вольфсбург» (Германия, 40,000), «Лацио» (Италия, 37,000)

Корзина 2

ПСВ (Голландия, 37,000), «Краснодар» (Россия, 34,500), «Селтик» (Шотландия, 31,000), «Копенгаген» (Дания, 31,000), «Брага» (Португалия, 31,000), «Гент» (Бельгия, 29,500), «Боруссия» М (Германия, 29,000), «Янг Бойз» (Швейцария, 27,500), «Астана» (Казахстан, 27,500), «Лудогорец» (Болгария, 27,000), АПОЭЛ (Кипр, 25,000), «Айнтрахт» (Германия, 24,000)

Корзина 3

«Сент-Этьен» (Франция, 23,000), «Фейеноорд» (Голландия, 22,000), «Карабах» (Азербайджан, 22,000), «Хетафе» (Испания, 20,713), «Эспаньол» (Испания, 20,713), «Мальме» (Швеция, 20,000), «Партизан» (Сербия, 18,000), «Стандард» (Бельгия, 17,500), «Вулверхэмптон» (Англия, 17,092), «Ренн» (Франция, 11,699), «Русенборг» (Норвегия, 11,500), «Истанбул ББ» (Турция, 10,500)

Корзина 4

АЗ (Голландия, 10,500), «Гимарайнш» (Португалия, 9,646), «Трабзонспор» (Турция, 8000), «Александрия» (Украина, 7,780), «Дюделанж» (Люксембург, 6,350) «Вольфсберг» (Австрия, 6,250), ЛАСК (Австрия, 6,250), «Слован» (Словакия, 6,000), «Лугано» (Швейцария, 6,000), «Рейнджерс» (Шотландия, 5,250), ЧФР (Румыния, 3,500), «Ференцварош» (Венгрия, 3,500)

Лига Европы: новости и обзоры, расписание и результаты матчей