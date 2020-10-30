«Лига Европы важна для «Арсенала». Седрик хочет выиграть турнир

Защитник «Арсенала» Седрик после победы над «Дандолком» во 2-м туре Лиги Европы отметил важность турнира. Также он признал, что до второго гола игра была трудной.

— Знали соперника, знали, что нам нужно набраться терпения, — цитирует пресс-служба УЕФА Седрика. — Мы ждали, продолжали идти вперед, все выкладывались на полную, и как только забили первый гол, а затем — второй, так что это была хорошая игра. Лига Европы важна для нас. Мы знаем, чего хотим, и нам нужно продолжать побеждать. Каждая игра важна. Только так сможем добиться успеха.