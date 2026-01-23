«Лион» и «Астон Вилла» лидируют в общем этапе Лиги Европы: турнирная таблица после 7-го тура

В четверг, 22 января, состоялись матчи 7-го тура общего этапа Лиги Европы.

После семи туров лидирует в турнирной таблице «Лион», набравший 18 очков. Французская команда опережает «Астон Виллу», которая тоже набрала 18 очков, по разнице забитых и пропущенных голов.

«Фрайбург» идет на третьей строчке — 17 очков. Следом «Брага» и «Мидтьюлланн», у которых по 16 очков.

Замыкают турнирную таблицу общего этапа ЛЕ «Утрехт», «Мальме» и «Маккаби», набравшие по одному очку. Они лишились шансов на выход в плей-офф, как и «Ницца», которая на этой неделе одержала первую победу и набрала первые очки в сезоне.

Восьмой тур общего этапа Лиги Европы пройдет 29 января 2026 года.