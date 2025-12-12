Футбол
Сегодня, 01:44

«Лион» лидирует в общем этапе Лиги Европы: турнирная таблица после 6-го тура

Евгений Козинов
Корреспондент
Игроки &quot;Лиона&quot; после гола.
Фото AFP

В четверг, 11 декабря, состоялись матчи 6-го тура общего этапа Лиги Европы.

После шести туров лидирует в турнирной таблице «Лион», набравший 15 очков. Французская команда «Мидтьюлланн» и «Астон Виллу» по разнице забитых и пропущенных голов.

Следом идут «Бетис», «Фрайбург» и «Ференцварош», у которых по 14очков.

На последнем месте в турнирной таблице общего этапа ЛЕ располагается «Ницца», которая не набрала ни одного очка.

Седьмой тур общего этапа Лиги Европы пройдет 22 января 2026 года.

