«Лион» вышел в лидеры турнирной таблицы Лиги Европы после 5-го тура

В четверг, 27 ноября, состоялись матчи 5-го тура общего этапа Лиги Европы.

После пяти туров лидирует в турнирной таблице «Лион», одержавший 4 победы и опережающий «Мидтьюлланн» и «Астон Виллу» по разнице забитых и пропущенных голов. У этих трех команд по 12 очков.

Следом идут «Фрайбург», «Бетис» и «Ференцварош», у которых по 11очков.

На последнем месте в турнирной таблице общего этапа ЛЕ располагается «Ницца» не набравшая ни одного очка.

Шестой тур общего этапа Лиги Европы пройдет в четверг, 11 декабря.