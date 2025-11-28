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28 ноября 2025, 01:33

«Лион» вышел в лидеры турнирной таблицы Лиги Европы после 5-го тура

Евгений Козинов
Корреспондент
Логотип Лиги Европы.
Фото AFP

В четверг, 27 ноября, состоялись матчи 5-го тура общего этапа Лиги Европы.

После пяти туров лидирует в турнирной таблице «Лион», одержавший 4 победы и опережающий «Мидтьюлланн» и «Астон Виллу» по разнице забитых и пропущенных голов. У этих трех команд по 12 очков.

Следом идут «Фрайбург», «Бетис» и «Ференцварош», у которых по 11очков.

На последнем месте в турнирной таблице общего этапа ЛЕ располагается «Ницца» не набравшая ни одного очка.

Шестой тур общего этапа Лиги Европы пройдет в четверг, 11 декабря.

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