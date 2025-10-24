«Мидтьюлланн» лидирует в турнирной таблице общего этапа Лиги Европы после 3-го тура

В четверг, 23 октября, состоялись матчи 3-го тура общего этапа Лиги Европы.

После трех туров лидирует в турнирной таблице «Мидтьюлланн», одержавший три победы и имеющее лучшую разницу забитых и пропущенных голов — 8-2.

Также три победы в трех матчах одержали «Брага» и «Лион». Последнее место занимает «Рейнджерс» с 0 очков и разницей голов «-5».

Матчи 4-го тура общего этапа Лиги Европы пройдут 6 ноября.