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24 октября 2025, 00:07

«Мидтьюлланн» лидирует в турнирной таблице общего этапа Лиги Европы после 3-го тура

Евгений Козинов
Корреспондент
Логотип Лиги Европы.
Фото Reuters

В четверг, 23 октября, состоялись матчи 3-го тура общего этапа Лиги Европы.

После трех туров лидирует в турнирной таблице «Мидтьюлланн», одержавший три победы и имеющее лучшую разницу забитых и пропущенных голов — 8-2.

Также три победы в трех матчах одержали «Брага» и «Лион». Последнее место занимает «Рейнджерс» с 0 очков и разницей голов «-5».

Матчи 4-го тура общего этапа Лиги Европы пройдут 6 ноября.

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