Загребское «Динамо» лидирует в турнирной таблице Лиги Европы после 2-го тура общего этапа

В четверг, 2 октября, состоялись матчи 2-го тура общего этапа Лиги Европы.

После двух туров лидирует в турнирной таблице загребское «Динамо», одержавшее две победы и имеющее лучшую разницу забитых и пропущенных голов.

Также две победы в двух матчах одержали «Мидтьюлланн», «Астон Вилла», «Брага», «Лион», «Лилль» и «Порту». Последнее место занимает «Мальме» с 0 очков и разницей голов «-4».

Матчи 3-го тура общего этапа Лиги Европы пройдут 23 октября.