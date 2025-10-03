Футбол
Сегодня, 00:27

Загребское «Динамо» лидирует в турнирной таблице Лиги Европы после 2-го тура общего этапа

Евгений Козинов
Корреспондент
Логотип Лиги Европы.
Фото AFP

В четверг, 2 октября, состоялись матчи 2-го тура общего этапа Лиги Европы.

После двух туров лидирует в турнирной таблице загребское «Динамо», одержавшее две победы и имеющее лучшую разницу забитых и пропущенных голов.

Также две победы в двух матчах одержали «Мидтьюлланн», «Астон Вилла», «Брага», «Лион», «Лилль» и «Порту». Последнее место занимает «Мальме» с 0 очков и разницей голов «-4».

Матчи 3-го тура общего этапа Лиги Европы пройдут 23 октября.

