Лига Европы, стыковые матчи: «Зенит» сыграет против «Бетиса»
«Зенит» узнал соперника по стыковым матчам Лиги Европы сезона-2021/22.
В 1/16 финала команда Сергея Семака сыграет с «Бетисом».
Первые стыковые матчи Лиги Европы пройдут 17 февраля, ответные — 24 февраля.
«Зенит» занял третье место в своей группе Лиги чемпионов и попал в корзину «несеяных» перед жеребьевкой стыковых игр Лиги Европы.
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