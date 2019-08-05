14:55 | Футбол — Лига Европы

Лига Европы: "Спартак" в случае победы над "Туном" сыграет с "Бреннбю" или "Брагой"

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В Ньоне (Швейцария) состоялась жеребьевка четвертого отборочного раунда Лиги Европы. Своего потенциального соперника узнал "Спартак".

Напомним, в третьем раунде красно-белые сыграют со швейцарским "Туном". 8 августа состоится матч в Швейцарии, 15 августа - в России.

В случае победы над "Туном" спартаковцы сыграют с победителем пары "Бреннбю" (Дания) - "Брага" (Португалия).

Матчи пройдут 22 и 29 августа, 21 победитель этой стадии попадет в групповой этап. Более подробная информация о дате и времени начала матчей станет известна позднее.

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https://www.sport-express.ru/football/europa-league/

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Материалы сюжета: Лига Европы-2019/2020. Отбор "Спартака" и "Арсенала"
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