Лига Европы: "Спартак" в случае победы над "Туном" сыграет с "Бреннбю" или "Брагой"

В Ньоне (Швейцария) состоялась жеребьевка четвертого отборочного раунда Лиги Европы. Своего потенциального соперника узнал "Спартак".

Напомним, в третьем раунде красно-белые сыграют со швейцарским "Туном". 8 августа состоится матч в Швейцарии, 15 августа - в России.

В случае победы над "Туном" спартаковцы сыграют с победителем пары "Бреннбю" (Дания) - "Брага" (Португалия).

Матчи пройдут 22 и 29 августа, 21 победитель этой стадии попадет в групповой этап. Более подробная информация о дате и времени начала матчей станет известна позднее.

Все о Лиге Европы - здесь.