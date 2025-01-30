Лига Европы: смотреть трансляцию всех матчей 30 января

В Лиге Европы в четверг, 30 января, пройдут последние матчи общего этапа сезона-2024/25.

Все 18 игр начинаются в 23.00 по московскому времени. Прямая трансляция доступна в онлайн-кинотеатре Okko.

Расписание матчей Лиги Европы 30 января (четверг)

Трансляции игр Лиги Европы в этом сезоне для России ведет онлайн-платформа «Okko Спорт». Стриминговый сервис также организует перекличку всех матчей — лучшие моменты встреч в одном окне.

Ключевые события и результаты четверга можно отслеживать в матч-центре сайта «СЭ».