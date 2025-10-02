Лига Европы: трансляция матчей 2 октября онлайн
Матчи 2-го тура общего этапа Лиги Европы будут сыграны в четверг, 2 октября.
Расписание матчей Лиги Европы 2 октября (московское время):
19.45. «Рома» — «Лилль»
19.45. «Болонья» — «Фрайбург»
19.45. «Бранн» — «Утрехт»
19.45. «Селтик» — «Брага»
19.45. «ФКСБ» — «Янг Бойз»
19.45. «Фенербахче» — «Ницца»
19.45. «Лудогорец» — «Бетис»
19.45. «Панатинаикос» — «Гоу Эхед Иглз»
19.45. «Виктория» Пльзень — «Мальме»
22.00. «Базель» — «Штутгарт»
22.00. «Сельта» — ПАОК
22.00. «Порту» — «Црвена Звезда»
22.00. «Фейеноорд» — «Астон Вилла»
22.00. «Генк» — «Ференцварош»
22.00. «Лион» — «Зальцбург»
22.00. «Маккаби» — «Динамо» Загреб
22.00. «Ноттингем Форест» — «Мидтьюлланн»
22.00. «Штурм» — «Рейнджерс»
Ключевые события и результаты игр можно отслеживать в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире матчи Лиги Европы показывает онлайн-платформа «Okko Спорт».