Лига Европы: трансляция матчей 2 октября онлайн

Матчи 2-го тура общего этапа Лиги Европы будут сыграны в четверг, 2 октября.

Расписание матчей Лиги Европы 2 октября (московское время):

19.45. «Рома» — «Лилль»

19.45. «Болонья» — «Фрайбург»

19.45. «Бранн» — «Утрехт»

19.45. «Селтик» — «Брага»

19.45. «ФКСБ» — «Янг Бойз»

19.45. «Фенербахче» — «Ницца»

19.45. «Лудогорец» — «Бетис»

19.45. «Панатинаикос» — «Гоу Эхед Иглз»

19.45. «Виктория» Пльзень — «Мальме»

22.00. «Базель» — «Штутгарт»

22.00. «Сельта» — ПАОК

22.00. «Порту» — «Црвена Звезда»

22.00. «Фейеноорд» — «Астон Вилла»

22.00. «Генк» — «Ференцварош»

22.00. «Лион» — «Зальцбург»

22.00. «Маккаби» — «Динамо» Загреб

22.00. «Ноттингем Форест» — «Мидтьюлланн»

22.00. «Штурм» — «Рейнджерс»

Ключевые события и результаты игр можно отслеживать в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире матчи Лиги Европы показывает онлайн-платформа «Okko Спорт».