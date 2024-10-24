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Сегодня, 18:00

Лига Европы: смотреть матчи 24 октября онлайн

Опубликовано расписание 3-го тура Лиги Европы УЕФА сезона-2024/2025
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Арсен Захарян, ФК «Реал Сосьедад».
Фото Global Look Press

24 октября состоится 3-й тур Лиги Европы. «СЭ» публикует расписание игрового дня. Время начала — московское.

Лига Европы, 3-й тур

24 октября, четверг

19:45. «Мидтьюлланд» — «Юнион»

19:45. «Маккаби» Тель-Авив — «Реал Сосьедад»

19:45. «Айнтрахт» — РФШ

19:45. «Рома» — «Динамо» Киев

19:45. «Ференцварош» — «Ницца»

19:45. ПАОК» — «Виктория Пльзень»

19:45. «Карабах» — «Аякс»

22:00. «Мальме» — «Олимпиакос»

22:00. «Андерлехт» — «Лудогорец»

22:00. «Атлетик» — «Славия»

22:00. «Твенте» — «Лацио»

22:00. «Лион» — «Бешикташ»

22:00. «Тоттенхэм» — «АЗ Алкмар»

22:00. «Порту» — «Хоффенхайм»

22:00. «Фенербахче» — «Манчестер Юнайтед»

22:00. «Рейнджерс» — ФКСБ

В России в прямом эфире матчи Лиги Европы можно смотреть на платформе Okko по платной подписке.

Лига Европы УЕФА: таблицы, календарь, статистика в актуальном виде, новости и статьи, видео и фото

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