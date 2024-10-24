Лига Европы: смотреть матчи 24 октября онлайн
24 октября состоится 3-й тур Лиги Европы. «СЭ» публикует расписание игрового дня. Время начала — московское.
Лига Европы, 3-й тур
24 октября, четверг
19:45. «Мидтьюлланд» — «Юнион»
19:45. «Маккаби» Тель-Авив — «Реал Сосьедад»
19:45. «Айнтрахт» — РФШ
19:45. «Рома» — «Динамо» Киев
19:45. «Ференцварош» — «Ницца»
19:45. ПАОК» — «Виктория Пльзень»
19:45. «Карабах» — «Аякс»
22:00. «Мальме» — «Олимпиакос»
22:00. «Андерлехт» — «Лудогорец»
22:00. «Атлетик» — «Славия»
22:00. «Твенте» — «Лацио»
22:00. «Лион» — «Бешикташ»
22:00. «Тоттенхэм» — «АЗ Алкмар»
22:00. «Порту» — «Хоффенхайм»
22:00. «Фенербахче» — «Манчестер Юнайтед»
22:00. «Рейнджерс» — ФКСБ
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