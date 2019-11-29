Лига Европы, 5-й тур: результаты матчей
Группа C
«Краснодар» (Россия) — «Базель» (Швейцария) — 1:0 (0:0)
Гол: Ари, 72 — с пенальти.
«Краснодар»: Крицюк, Петров, Мартынович, Спаич, Рамирес, Олссон (Уткин, 73), Газинский (Камболов, 82), Вилена, Сулейманов (Намли, 57), Ари, Вандерсон Масиэл.
«Базель»: Омлин, Видмер, Бергстрем, Альдерете, Риверос, Штокер (Пулулу, 86), Эрай Джемерт, Фрай, Кампо, Окафор (Буа, 85), Адеми (Артур Кабрал, 68).
Предупреждения: Вандерсон Масиэл, 52. Газинский, 63. Ари, 73. Рамирес, 75. Мартынович, 90+3. Фрай, 90+3. Альдерете, 90+5.
Удаление: Ари, 90+5 (неспорт. повед., вторая ж.к.).
Судьи: Мэдден. Рум, Стюарт (все — Шотландия).
28 ноября. Краснодар. Стадион «Краснодар».
«Трабзонспор» (Турция) — «Хетафе» (Испания) — 0:1 (0:0)
Гол: Хайме Мата, 50.
«Трабзонспор»: Эрдже Кардешлер, Иванилду Фернандеш, Хоссейни (Кампи, 70), Абдуррахим Дурсун, Серкан Асан, Доган Эрдоган, Абдюлкадир Пармак, Керем Байкуш (Камил Черекчи, 89), Авдияй (Бехлюль Айдын, 59), Фыратджан Юзюм, Мухаммет Акпинар.
«Хетафе»: Чичисола, Ньом, Джене, Бруно Гонсалес, Оливера, Портильо, Фажр, Кенеди (Кукурелья, 86), Арамбарри, Хорхе Молина (Анхель, 62), Хайме Мата (Тимор, 73).
Предупреждения: Хоссейни, 17. Серкан Асан, 41. Фажр, 64. Ньом, 75. Кукурелья, 90.
Судья: Трейманис (Латвия).
28 ноября. Трабзон. Стадион «Шенол Гюнеш».
Группа H
ЦСКА (Россия) — «Лудогорец» (Болгария) — 1:1 (0:0)
Голы: Кешеру, 66 (0:1). Чалов, 76 (1:1).
ЦСКА: Акинфеев, Карпов (Бийол, 76), Дивеев, Магнуссон, Мариу Фернандес, Бистрович, Влашич, Обляков, Кучаев (Дзагоев, 55), Сигурдссон (Ахметов, 64), Чалов.
«Лудогорец»: Илиев, Сисинью, Григоре, Терзиев, Недялков, Марселинью (Дяков, 77), Баджи, Анисе, Вандерсон (Чибота, 81), Кешеру (Сверчок, 87), Лукоки.
Предупреждения: Кешеру, 35. Чалов, 60. Анисе, 81.
Судьи: Кехлет. Серенсен, Хуммельгор (все — Дания).
28 ноября. Москва. Стадион «ВЭБ Арена».
«Ференцварош» (Венгрия) — «Эспаньол» (Испания) — 2:2 (1:1)
Голы: Шигер, 23 (1:0). Мелендо, 31 (1:1). Шкварка, 90+1 — с пенальти (2:1). Дардер, 90+6 (2:2).
Нереализованный пенальти: Изаэл, 77 (вратарь)
«Ференцварош» (Будапешт): Дибус, Блажич, Фримпонг, Чивич, Ловренчич, Харатин, Шигер (Шкварка, 86), Варга (Зубков, 61), Изаэл, Нгуен, Боли (Сигневич, 83).
«Эспаньол» (Барселона): Диего Лопес, Коршья, Вила, Калеро, Лопес, Пипа, Гранеро (Эззарфани, 69), Итурраспе, Мелендо (Кальери, 81), Поль Лосано, Кампусано (Дардер, 88).
Предупреждения: Чивич, 12. Боли, 25. Фримпонг, 35. Лопес, 43. Вила, 76. Калеро, 76. Эззарфани, 78. Итурраспе, 90.
Удаление: Чивич, 90+4.
Судья: Мартинш (Португалия).
28 ноября. Будапешт. Стадион «Групама Арена».
В остальных группах встречаются:
Группа A. Севилья — Карабах — 2:0, Дюделанж — АПОЭЛ — 0:2.
Группа B. Мальме — Динамо К — 4:3, Лугано — Копенгаген — 0:1.
Группа D. Русенборг — ЛАСК — 1:2, Спортинг — ПСВ — 4:0.
Группа E. Лацио — ЧФР — 1:0, Селтик — Ренн — 3:1.
Группа F. Гимарайнш — Стандард — 1:1, Арсенал — Айнтрахт Ф — 1:2.
Группа G. Фейеноорд — Рейнджерс — 2:2, Янг Бойз — Порту — 1:2.
Группа I. Сент-Этьен — Гент — 0:0, Александрия — Вольфсбург — 0:1.
Группа J. Вольфсбергер — Боруссия М — 0:1, Истанбул ББ — Рома — 0:3.
Группа K. Брага — Вулверхэмптон — 3:3, Бешикташ — Слован Бр — 2:1.
Группа L. Астана — Манчестер Юнайтед — 2:1, АЗ — Партизан — 2:2.
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