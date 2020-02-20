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Лига Европы, первые матчи 1/16 финала: расписание и результаты

15:00
Вулверхэмптон и еще 15 арен вступают в игру. Фото Reuters
Вулверхэмптон и еще 15 арен вступают в игру. Фото Reuters
Стартовые игры плей-офф во втором клубном турнире Европы.

Шахтер — Бенфика

20 февраля. Харьков. Стадион «ОСК Металлист». 20.55 (Матч Футбол 1). Судья: Мэдден (Шотландия).

Шахтер Д — Бенфика

Айнтрахт Ф — Зальцбург

20 февраля. Франкфурт-на-Майне. Стадион «Коммерцбанк-Арена». 20.55 (Матч Футбол 3). Судья: Али Палабыйык (Турция).

Айнтрахт Ф — Зальцбург

ЧФР — Севилья

20 февраля. Клуж-Напока. Стадион «Константин Рэдулеску». 20.55.Судья: Айтекин (Германия).

ЧФР — Севилья

Брюгге — Манчестер Юнайтед

20 февраля. Брюгге. Стадион «Ян Брейдел». 20.55 (Матч ТВ). Судья: Кульбаков (Белоруссия).

Брюгге — Манчестер Юнайтед

Лудогорец — Интер

20 февраля. Разград. Стадион «Лудогорец Арена». 20.55 (Матч Футбол 2). Судья: дель Серро Гранде (Испания).

Лудогорец — Интер

Спортинг — Истанбул ББ

20 февраля. Лиссабон. Стадион «Жозе Алваладе». 20.55. Судья: Тэйлор (Англия).

Спортинг — Истанбул Башакшехир

Копенгаген — Селтик

20 февраля. Копенгаген. Стадион «Паркен». 20.55. Судья: Карасев (Россия).

Копенгаген — Селтик

Хетафе — Аякс

20 февраля. Хетафе. Стадион «Колисеум Альфонсо Перес». 20.55 (Матч Арена). Судья: Бюке (Франция).

Хетафе — Аякс

АПОЭЛ — Базель

20 февраля. Никосия. Стадион ГСП. 23.00. Судья: Гринфельд (Израиль).

АПОЭЛ — Базель

Байер — Порту

20 февраля. Леверкузен. Стадион «БайАрена». 23.00 (Матч Футбол 3). Судья: Винчич (Словения).

Байер — Порту

Вулверхэмптон — Эспаньол

20 февраля. Вулверхэмптон. Стадион «Молинью Стэдиум». 23.00 (Матч Футбол 1). Судья: Штилер (Германия).

Вулверхэмптон — Эспаньол

Вольфсбург — Мальме

20 февраля. Вольфсбург. Стадион «Фольксваген Арена». 23.00. Судья: Мажейка (Литва).

Вольфсбург — Мальме

АЗ — ЛАСК

20 февраля. Алкмар. Стадион АФАС. 23.00. Судья: Гестраниус (Финляндия).

АЗ — ЛАСК

Олимпиакос П — Арсенал

20 февраля. Пирей. Стадион «Георгиос Караискакис». 23.00 (Матч ТВ). Судья: Цвайер (Германия).

Олимпиакос П — Арсенал

Рейнджерс — Брага

20 февраля. Глазго. Стадион «Айброкс». 23.00 (Матч Арена). Судья: Эстрада Фернандес (Испания).

Рейнджерс — Брага

Рома — Гент

20 февраля. Рим. Стадион Олимпийский. 23.00 (Матч Футбол 2). Судья: Кабаков (Болгария).

Рома — Гент

Ответные матчи — 26 и 27 февраля.

Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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