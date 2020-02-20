Лига Европы, первые матчи 1/16 финала: расписание и результаты
20 февраля. Харьков. Стадион «ОСК Металлист». 20.55 (Матч Футбол 1). Судья: Мэдден (Шотландия).
20 февраля. Франкфурт-на-Майне. Стадион «Коммерцбанк-Арена». 20.55 (Матч Футбол 3). Судья: Али Палабыйык (Турция).
20 февраля. Клуж-Напока. Стадион «Константин Рэдулеску». 20.55.Судья: Айтекин (Германия).
20 февраля. Брюгге. Стадион «Ян Брейдел». 20.55 (Матч ТВ). Судья: Кульбаков (Белоруссия).
20 февраля. Разград. Стадион «Лудогорец Арена». 20.55 (Матч Футбол 2). Судья: дель Серро Гранде (Испания).
20 февраля. Лиссабон. Стадион «Жозе Алваладе». 20.55. Судья: Тэйлор (Англия).
20 февраля. Копенгаген. Стадион «Паркен». 20.55. Судья: Карасев (Россия).
20 февраля. Хетафе. Стадион «Колисеум Альфонсо Перес». 20.55 (Матч Арена). Судья: Бюке (Франция).
20 февраля. Никосия. Стадион ГСП. 23.00. Судья: Гринфельд (Израиль).
20 февраля. Леверкузен. Стадион «БайАрена». 23.00 (Матч Футбол 3). Судья: Винчич (Словения).
20 февраля. Вулверхэмптон. Стадион «Молинью Стэдиум». 23.00 (Матч Футбол 1). Судья: Штилер (Германия).
20 февраля. Вольфсбург. Стадион «Фольксваген Арена». 23.00. Судья: Мажейка (Литва).
20 февраля. Алкмар. Стадион АФАС. 23.00. Судья: Гестраниус (Финляндия).
20 февраля. Пирей. Стадион «Георгиос Караискакис». 23.00 (Матч ТВ). Судья: Цвайер (Германия).
20 февраля. Глазго. Стадион «Айброкс». 23.00 (Матч Арена). Судья: Эстрада Фернандес (Испания).
20 февраля. Рим. Стадион Олимпийский. 23.00 (Матч Футбол 2). Судья: Кабаков (Болгария).
Ответные матчи — 26 и 27 февраля.