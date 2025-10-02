Лига Европы, расписание и результаты: «Рома» — «Лилль», «Сельта» — ПАОК и другие матчи 2 октября
Матчи 2-го тура общего этапа Лиги Европы.
2 октября в Лиге Европы состоятся матчи «Селтик» — «Брага», «Панатинаикос» — «Гоу Эхед Иглз», «Лудогорец» — «Бетис», «Болонья» — «Фрайбург», «Фенербахче» — «Ницца», «Бранн» — «Утрехт», ФКСБ — «Янг Бойз», «Виктория» Пл — «Мальме», «Рома» — «Лилль», «Базель» — «Штутгарт», «Генк» — «Ференцварош», «Лион» — «Зальцбург», «Порту» — «Црвена Звезда», «Маккаби» — «Динамо» Зг, «Ноттингем Форест» — «Мидтьюлланн», «Сельта» — ПАОК, «Фейеноорд» — «Астон Вилла», «Штурм» — «Рейнджерс».
Лига Европы-2025/26: игры, турнирная таблица, статистика, новости и результаты матчей
Новости