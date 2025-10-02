Футбол
Сегодня, 09:30

Лига Европы, расписание и результаты: «Рома» — «Лилль», «Сельта» — ПАОК и другие матчи 2 октября

Галина Глазко
редактор интернет отдела
Полузащитник ПАОКа Магомед Оздоев.
Фото Global Look Press
Матчи 2-го тура общего этапа Лиги Европы.

2 октября в Лиге Европы состоятся матчи «Селтик» — «Брага», «Панатинаикос» — «Гоу Эхед Иглз», «Лудогорец» — «Бетис», «Болонья» — «Фрайбург», «Фенербахче» — «Ницца», «Бранн» — «Утрехт», ФКСБ — «Янг Бойз», «Виктория» Пл — «Мальме», «Рома» — «Лилль», «Базель» — «Штутгарт», «Генк» — «Ференцварош», «Лион» — «Зальцбург», «Порту» — «Црвена Звезда», «Маккаби» — «Динамо» Зг, «Ноттингем Форест» — «Мидтьюлланн», «Сельта» — ПАОК, «Фейеноорд» — «Астон Вилла», «Штурм» — «Рейнджерс».

Лига Европы. Общий этап. 2-й тур.
02 октября, 19:45. Celtic Park (Глазго)
Селтик
Брага
Лига Европы. Общий этап. 2-й тур.
02 октября, 19:45. OACA Spiros Louis (Афины)
Панатинаикос
Гоу Эхед Иглз
Лига Европы. Общий этап. 2-й тур.
02 октября, 19:45. Huvepharma Arena (Разград)
Лудогорец
Бетис
Лига Европы. Общий этап. 2-й тур.
02 октября, 19:45. Renato Dall'Ara (Болонья)
Болонья
Фрайбург
Лига Европы. Общий этап. 2-й тур.
02 октября, 19:45. Sukru Saracoglu (Стамбул)
Фенербахче
Ницца
Лига Европы. Общий этап. 2-й тур.
02 октября, 19:45. Brann (Берген)
Бранн
Утрехт
Лига Европы. Общий этап. 2-й тур.
02 октября, 19:45. National Arena (Бухарест)
ФКСБ
Янг Бойз
Лига Европы. Общий этап. 2-й тур.
02 октября, 19:45. Doosan Arena (Пльзень)
Виктория Пл
Мальме
Лига Европы. Общий этап. 2-й тур.
02 октября, 19:45. Olimpico (Рим)
Рома
Лилль
Лига Европы. Общий этап. 2-й тур.
02 октября, 22:00. St. Jakob-Park (Базель)
Базель
Штутгарт
Лига Европы. Общий этап. 2-й тур.
02 октября, 22:00. Cegeka Arena (Генк)
Генк
Ференцварош
Лига Европы. Общий этап. 2-й тур.
02 октября, 22:00. Parc Olympique lyonnais (Stade des Lumieres) (Лион)
Лион
Зальцбург
Лига Европы. Общий этап. 2-й тур.
02 октября, 22:00. do Dragao (Порту)
Порту
Црвена Звезда
Лига Европы. Общий этап. 2-й тур.
02 октября, 22:00. TSC Arena (Бачка-Топола)
Маккаби Т-А
Динамо Зг
Лига Европы. Общий этап. 2-й тур.
02 октября, 22:00. City Ground (Ноттингем)
Ноттингем Форест
Мидтьюлланн
Лига Европы. Общий этап. 2-й тур.
02 октября, 22:00. Abanca-Balaidos (Виго)
Сельта
ПАОК
Лига Европы. Общий этап. 2-й тур.
02 октября, 22:00. De Kuip (Роттердам)
Фейеноорд
Астон Вилла

Лига Европы. Общий этап. 2-й тур.
02 октября, 22:00. Merkur Arena (Грац)
Штурм
Рейнджерс

Лига Европы-2025/26: игры, турнирная таблица, статистика, новости и результаты матчей

Лига Европы УЕФА
