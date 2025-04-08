Лига Европы: расписание первых матчей 1/4 финала

Первые матчи 1/4 финала Лиги Европы пройдут в четверг, 10 апреля. Игровой день откроет встреча в 19.45 по московскому времени, остальные три — в 22.00 мск.

Расписание матчей Лиги Европы 10 апреля (четверг)

Время начала матчей — московское.

Трансляция отдельных игр Лиги Европы и перекличка интересных моментов всех встреч в одном окне в прямом эфире в России ведет онлайн-платформа «Okko Спорт».

Результаты всех игр можно также отслеживать в матч-центре нашего сайта.

Ответные матчи 1/4 финала Лиги Европы пройдут через неделю — в четверг, 17 апреля.