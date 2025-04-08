Лига Европы: расписание первых матчей 1/4 финала
Первые матчи 1/4 финала Лиги Европы пройдут 10 апреля
Первые матчи 1/4 финала Лиги Европы пройдут в четверг, 10 апреля. Игровой день откроет встреча в 19.45 по московскому времени, остальные три — в 22.00 мск.
Расписание матчей Лиги Европы 10 апреля (четверг)
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19.45. «Буде-Глимт» — «Лацио»
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22.00. «Тоттенхэм» — «Айнтрахт»
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22.00. «Рейнджерс» — «Атлетик»
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22.00. «Лион» — «Манчестер Юнайтед»
Время начала матчей — московское.
Трансляция отдельных игр Лиги Европы и перекличка интересных моментов всех встреч в одном окне в прямом эфире в России ведет онлайн-платформа «Okko Спорт».
Результаты всех игр можно также отслеживать в матч-центре нашего сайта.
Ответные матчи 1/4 финала Лиги Европы пройдут через неделю — в четверг, 17 апреля.
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