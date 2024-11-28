Лига Европы: расписание матчей и трансляций 28 ноября
Матчи 5-го тура общего этапа Лиги Европы состоятся в четверг, 28 ноября. Восемь матчей начнутся в 20.45 по московскому времени, десять — в 23.00.
Расписание матчей Лиги Европы 28 ноября (время — московское)
20.45. «Атлетик» — «Эльфсборг»
20.45. «АЗ» — «Галатасарай»
20.45. «Бешикташ» — «Маккаби»
20.45. «Динамо» Киев — «Виктория»
20.45. «Лацио» — «Лудогорец»
20.45. «Карабах» — «Лион»
20.45. РФШ — «ПАОК»
20.45. «Андерлехт» — «Порту»
23.00. «Мидтьюлланн» — «Айнтрахт»
23.00. «Твенте» — «Юнион»
23.00. «Стяуа» — «Олимпиакос»
23.00. «Ференцварош» — «Мальме»
23.00. «Манчестер Юнайтед» — «Буде-Глимт»
23.00. «Ницца» — «Рейнджерс»
23.00. «Реал Сосьедад» — «Аякс»
23.00. «Славия» — «Фенербахче»
23.00. «Брага» — «Хоффенхайм»
23.00. «Тоттенхэм» — «Рома»
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