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Лига Европы: расписание матчей и трансляций 28 ноября

Матчи 5-го тура общего этапа Лиги Европы пройдут 28 ноября
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
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Фото Reuters

Матчи 5-го тура общего этапа Лиги Европы состоятся в четверг, 28 ноября. Восемь матчей начнутся в 20.45 по московскому времени, десять — в 23.00.

Расписание матчей Лиги Европы 28 ноября (время — московское)

20.45. «Атлетик» — «Эльфсборг»

20.45. «АЗ» — «Галатасарай»

20.45. «Бешикташ» — «Маккаби»

20.45. «Динамо» Киев — «Виктория»

20.45. «Лацио» — «Лудогорец»

20.45. «Карабах» — «Лион»

20.45. РФШ — «ПАОК»

20.45. «Андерлехт» — «Порту»

23.00. «Мидтьюлланн» — «Айнтрахт»

23.00. «Твенте» — «Юнион»

23.00. «Стяуа» — «Олимпиакос»

23.00. «Ференцварош» — «Мальме»

23.00. «Манчестер Юнайтед» — «Буде-Глимт»

23.00. «Ницца» — «Рейнджерс»

23.00. «Реал Сосьедад» — «Аякс»

23.00. «Славия» — «Фенербахче»

23.00. «Брага» — «Хоффенхайм»

23.00. «Тоттенхэм» — «Рома»

Игры Лиги Европы в прямом эфире можно смотреть на онлайн-платформе «Okko Спорт» (по подписке). Сервис ведет перекличку матчей в формате мультикаста (лучшие моменты всех игр в одном окне).

Составы и протоколы, ключевые события и результаты игрв дня Лиги Европы можно изучать в нашем матч-центре.

Лига Европы УЕФА
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