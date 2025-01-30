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Лига Европы: расписание матчей и где смотреть трансляцию 30 января

Игры восьмого туры общего этапа Лиги Европы пройдут 30 января
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
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Фото Getty Images

Последний, 8-й тур общего этапа Лиги Европы пройдет в четверг, 30 января. Все 18 игры начнутся в одно время — в 23.00 по московскому времени.

Расписание матчей Лиги Европы 30 января (четверг)

В прямом эфире в России игры Лиги Европы показывает онлайн-кинотеатр Okko в разделе «Спорт» при наличии подписки. Стриминговый сервис также в формате мультикаста ведет перекличку матчей — лучшие моменты встреч в одном окне.

Ключевые события и результаты игрового дня можно отслеживать в матч-центре сайта «СЭ».

Лига Европы УЕФА
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