Лига Европы: расписание матчей и где смотреть трансляцию 30 января
Игры восьмого туры общего этапа Лиги Европы пройдут 30 января
Последний, 8-й тур общего этапа Лиги Европы пройдет в четверг, 30 января. Все 18 игры начнутся в одно время — в 23.00 по московскому времени.
Расписание матчей Лиги Европы 30 января (четверг)
- «Аякс» — «Галатасарай»
- «Атлетик» — «Виктория»
- «Динамо» Киев — РФШ
- «Мидтьюлланн» — «Фенербахче»
- «Твенте» — «Бешикташ»
- «Стяуа» — «Манчестер Юнайтед»
- «Ференцварош» — АЗ
- «Лион» — «Лудогорец»
- «Маккаби» — «Порту»
- «Ницца» — «Буде-Глимт»
- «Олимпиакос» — «Карабах»
- «Рейнджерс» — «Юнион»
- «Реал Сосьедад» — ПАОК
- «Рома» — «Айнтрахт»
- «Андерлехт» — «Хоффенхайм»
- «Славия» — «Мальме»
- «Брага» — «Лацио»
- «Тоттенхэм» — «Эльфсборг»
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Ключевые события и результаты игрового дня можно отслеживать в матч-центре сайта «СЭ».
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