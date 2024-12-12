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Лига Европы: расписание и трансляции матчей дня 12 декабря

Матчи 6-го тура общего этапа Лиги Европы пройдут 12 декабря
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
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Фото Getty Images

Матчи 6-го тура общего этапа Лиги Европы состоятся в четверг, 12 декабря. Из 17 матчей игрового дня восемь начнутся в 20.45 по московскому времени, девять — в 23.00 мск.

Расписание матчей Лиги Европы 12 декабря (время — московское):

Игры Лиги Европы транслирует онлайн-платформа «Okko Спорт» (по подписке). Сервис ведет перекличку матчей в формате мультикаста (лучшие моменты всех игр в одном окне).

Составы и протоколы, ключевые события и результаты всех встреч игрового дня Лиги Европы можно изучать в нашем матч-центре.

Лига Европы УЕФА
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