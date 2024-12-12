Лига Европы: расписание и трансляции матчей дня 12 декабря

Матчи 6-го тура общего этапа Лиги Европы состоятся в четверг, 12 декабря. Из 17 матчей игрового дня восемь начнутся в 20.45 по московскому времени, девять — в 23.00 мск.

Расписание матчей Лиги Европы 12 декабря (время — московское):

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