Лига Европы: расписание и трансляции матчей дня 12 декабря
Матчи 6-го тура общего этапа Лиги Европы пройдут 12 декабря
Матчи 6-го тура общего этапа Лиги Европы состоятся в четверг, 12 декабря. Из 17 матчей игрового дня восемь начнутся в 20.45 по московскому времени, девять — в 23.00 мск.
Расписание матчей Лиги Европы 12 декабря (время — московское):
- 20.45. «Лудогорец» — «АЗ»
- 20.45. «Мальме» — «Галатасарай»
- 20.45. «Олимпиакос» — «Твенте»
- 20.45. «ПАОК» — «Ференцварош»
- 20.45. «Рома» — «Брага»
- 20.45. «Хоффенхайм» — «Стяуа»
- 20.45. «Юнион» — «Ницца»
- 20.45. «Виктория» — «Манчестер Юнайтед»
- 23.00. «Аякс» — «Лацио»
- 23.00. «Буде-Глимт» — «Бешикташ»
- 23.00. «Эльфсборг» — «Карабах»
- 23.00. «Порту» — «Мидтьюлланн»
- 23.00. «Лион» — «Айнтрахт»
- 23.00. «Маккаби» — РФШ
- 23.00. «Рейнджерс» — «Тоттенхэм»
- 23.00. «Реал Сосьедад» — «Динамо Киев»
- 23.00. «Славия» — «Андерлехт»
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