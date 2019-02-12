Михаил Шац: "Зенит" поступает честнее по отношению к Кокорину, чем "Краснодар" к Мамаеву"

Известный юморист и болельщик "Зенита" Михаил Шац поделился с "СЭ" ожиданиями от выездной встречи клуба из Санкт-Петербурга с турецким "Фенербахче" в рамках 1/16 финала Лиги Европы. Шац сделал не очень оптимистичный прогноз, но понадеялся, что в ответной встрече у "Зенита" останутся шансы на выход в следующую стадию еврокубка.

– Не рассматриваю матч с "Фенербахче" как игру жизни и смерти, это, скорее, одна из встреч, которая готовит "Зенит" к его главному турниру текущего сезона – чемпионату России, главные задачи клубу предстоит решать именно во внутреннем первенстве, – сказал Шац. – Да, в Турции нашей команде будет непросто, но я не сказал бы, что у этой пары есть очевидный фаворит. Посмотрим, что покажет "Зенит" на данном этапе подготовки, но больших ожиданий у меня нет.

– То, что встречу может пропустить Эмануэль Маммана – сильный удар по защитной линии сине-бело-голубых?

– У "Зенита" сейчас есть люди, способные заменить аргентинского защитника, да и из-за проблем со здоровьем он не закрепился как железобетонный игрок стартового состава. Хочу только пожелать Эммануэлю скорейшего выздоровления.

– "Зенит" оставил в заявке на Лигу Европы Александра Кокорина. Правильно?

– Это, наверное, связано с позицией клуба, и эта позиция мне импонирует. На мой взгляд, "Зенит" поступает честнее по отношению к Кокорину, чем "Краснодар" к Мамаеву. Мне приятно, что клуб, который я поддерживаю, разделяет мои мысли по этому поводу. Александр попал в тяжелую жизненную ситуацию, в этой ситуации избавляться от него – как минимум неэтично по отношению к Кокорину, по делу которого, между прочим, еще не вынесен приговор. Я рассматриваю такой ход "Зенита" как человеческий поступок, и этот поступок мне нравится.

– Ваш прогноз на матч?

– Рассчитываю на ничью, возможно, результативную. При этом не стану исключать поражение "Зенита" в один мяч как один из возможных вариантов. Во всяком случае, я ожидаю результата, который позволит на что-то рассчитывать в ответной игре в Санкт-Петербурге. (Иван Торопцев)

Начало игры – в 20.55 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи – здесь