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13 февраля 2025, 08:00

Лига Европы, первые матчи стыкового раунда: расписание 13 февраля, где смотреть трансляцию

Первые матчи стыкового раунда плей-офф Лиги Европы пройдут 13 февраля
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Фото Global Look Press

В четверг, 13 февраля состоятся первые матчи стыкового раунда плей-офф Лиги Европы сезона 2024/2025. В этот день будет сыграно восемь игр. «СЭ» публикует расписание игрового дня. Время начала — московское.

Расписание Лиги Европы на 13 февраля

20.45. «Ференцварош» — «Виктория» Пльзень

20.45. «Мидтьюлланн» — «Реал Сосьедад»

20.45. «Юнион» — «Аякс»

20.45. «Фенербахче» — «Андерлехт»

23.00. «Порту» — «Рома»

23.00. «Алкмар» — «Галатасарай»

23.00. «ПАОК» — «Стяуа»

23.00. «Твенте» — «Буде-Глимт»

В прямом эфире в России встречи ЛЕ покажут на онлайн-платформе Okko по платной подписке.

Ответные встречи запланированы на 20 февраля.

Лига Европы сезона-2024/25 стартовала 11 июля и завершится 21 мая.

Лига Европы УЕФА: новости и календарь игр, расписание матчей по группам и турнирные таблицы, статистика и лучшие бомбардиры

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