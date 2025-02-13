Лига Европы, первые матчи стыкового раунда: началась трансляция

Первые матчи стыкового раунда Лиги Европы пройдут в четверг, 13 февраля. Игровой день откроют четыре встречи в 20.45 по московскому времени, остальные четыре — в 23.00 мск.

Расписание матчей Лиги Европы 13 февраля (четверг):

Время — московское.

Трансляция отдельных игр Лиги Европы и переклички интересных моментов всех встреч в одном окне в прямом эфире ведет в России онлайн-платформа «Okko Спорт».

Результаты всех игр можно также отслеживать в матч-центре нашего сайта.