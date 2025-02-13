Лига Европы, первые матчи стыкового раунда: началась трансляция
Первые матчи стыкового раунда Лиги Европы пройдут 13 февраля
Первые матчи стыкового раунда Лиги Европы пройдут в четверг, 13 февраля. Игровой день откроют четыре встречи в 20.45 по московскому времени, остальные четыре — в 23.00 мск.
Расписание матчей Лиги Европы 13 февраля (четверг):
- 20.45. «Ференцварош» — «Виктория»
- 20.45. «Юнион» — «Аякс»
- 20.45. «Мидтьюлланн» — «Реал Сосьедад»
- 20.45. «Фенербахче» — «Андерлехт»
- 23.00. «Твенте» — «Буде-Глимт»
- 23.00. АЗ — «Галатасарай»
- 23.00. ПАОК — «Стяуа»
- 23.00. «Порту» — «Рома»
Время — московское.
Трансляция отдельных игр Лиги Европы и переклички интересных моментов всех встреч в одном окне в прямом эфире ведет в России онлайн-платформа «Okko Спорт».
Результаты всех игр можно также отслеживать в матч-центре нашего сайта.
Новости