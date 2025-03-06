Лига Европы, первые матчи 1/8 финала: расписание игр, где смотреть трансляцию
Опубликовано расписание первых матчей 1/8 финала Лиги Европы
В четверг, 6 марта, состоятся первые матчи 1/8 финала Лиги Европы сезона 2024/2025. В этот день будет сыграно восемь встреч. «СЭ» публикует расписание. Время начала — московское.
Расписание 1/8 финала Лиги Европы
6 марта, четверг
20.45. «АЗ» — «Тоттенхэм»
20.45. «Фенербахче» — «Рейнджерс»
20.45. «Стяуа» — «Лион»
20.45. «Реал Сосьедад» — «Манчестер Юнайтед»
23.00. «Буде-Глимт» — «Олимпиакос»
23.00. «Аякс» — «Айнтрахт»
23.00. «Виктория» Пльзень — «Лацио»
23.00. «Рома» — «Атлетик»
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Ответные игры запланированы на 13 марта.
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