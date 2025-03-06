Лига Европы, первые матчи 1/8 финала: расписание игр, где смотреть трансляцию

В четверг, 6 марта, состоятся первые матчи 1/8 финала Лиги Европы сезона 2024/2025. В этот день будет сыграно восемь встреч. «СЭ» публикует расписание. Время начала — московское.

Расписание 1/8 финала Лиги Европы

6 марта, четверг

20.45. «АЗ» — «Тоттенхэм»

20.45. «Фенербахче» — «Рейнджерс»

20.45. «Стяуа» — «Лион»

20.45. «Реал Сосьедад» — «Манчестер Юнайтед»

23.00. «Буде-Глимт» — «Олимпиакос»

23.00. «Аякс» — «Айнтрахт»

23.00. «Виктория» Пльзень — «Лацио»

23.00. «Рома» — «Атлетик»

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Ответные игры запланированы на 13 марта.

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