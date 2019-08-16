Лига Европы: определились пары 4-го отборочного раунда

По итогам 3-го отборочного турнира Лиги Европы определились все пары заключительного раунда квалификации. Победители этих двухраундовых противостояний выйдут в групповой турнир.

«Спартак» в споре за место в группе сыграет с «Брагой». Первая встреча красно-белых пройдет 22 августа в Португалии, а ответный матч — 29 августа в России.

В 4-м отборочном раунде встретятся:

«Судува» (Литва) — «Ференцварош» (Венгрия)

«Копенгаген» (Дания) — «Рига» (Латвия)

«Селтик» (Шотландия) — АИК (Швеция)

«Арарат-Армения» (Армения) — «Дюделанж» (Люксембург)

«Лудогорец» (Болгария) — «Марибор» (Словения)

«Линфилд» (Северная Ирландия) — «Карабах» (Азербайджан)

«Слован» (Словакия) — ПАОК (Греция)

«Астана» (Казахстан) — БАТЭ (Беларусь)

«Торино» (Италия) — «Вулверхэмптон» (Англия)

АЕК (Греция) — «Трабзонспор» (Турция)

«Легия»? (Польша) — «Рейнджерс» (Шотландия)

«Фейеноорд» (Голландия) — «Хапоэль Б-Ш» (Израиль)

«Стяуа» (Румыния) — «Витория Гимарайнш» (Португалия)

«Гент» (Бельгия) — «Риека» (Хорватия)

ПСВ (Голландия) — «Аполлон» (Кипр)

«Эспаньол» (Испания) — «Заря» (Украина)

«Партизан» (Сербия) — «Мольде» (Норвегия)

«Брага» (Португалия) — «Спартак» (Россия)

«Мальме» (Швеция) — «Бней-Иегуда» (Израиль)

«Страсбур» (Франция) — «Айнтрахт» (Германия)

«АЗ» (Голландия) — «Антверпен» (Бельгия)

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