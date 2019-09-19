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«Лига Европы для меня — это особенные воспоминания». Рэшфорд — о матче «МЮ» с «Астаной»

11:09
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Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд с воодушевлением ждет стартового матча своей команды в групповом турнире Лиги Европы с «Астаной».

— Лига Европы для меня — это особенные воспоминания, — написал футболист в Twitter. — Преисполнен решимости выжать из себя максимум и вести команду к большим победам.

В мае 2017 года «МЮ» стал победителем Лиги Европы, что позволило клуб квалифицироваться в групповой турнир Лиги чемпионов.

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