Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд с воодушевлением ждет стартового матча своей команды в групповом турнире Лиги Европы с «Астаной».

— Лига Европы для меня — это особенные воспоминания, — написал футболист в Twitter. — Преисполнен решимости выжать из себя максимум и вести команду к большим победам.

В мае 2017 года «МЮ» стал победителем Лиги Европы, что позволило клуб квалифицироваться в групповой турнир Лиги чемпионов.

The @EuropaLeague holds special memories for me.



Determined to make more and take us onto bigger things ??? pic.twitter.com/3RwQ675S18 — Marcus Rashford (@MarcusRashford) September 18, 2019

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