Футбол
Лига Европы
Новости
Плей-офф / Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Уведомления
Главная
Футбол
Лига Европы

13 мая 2025, 21:00

Лига Европы: дата и время начала финала «Тоттенхэм» — «Манчестер Юнайтед»

«Тоттенхэм» и «Манчестер Юнайтед» сыграют в финале Лиги Европы 21 мая
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Фото Global Look Press

«Тоттенхэм» и «Манчестер Юнайтед» сыграют в финале Лиги Европы в среду, 21 мая. Матч пройдет в Бильбао (Испания) на стадионе «Сен-Мемес» и начнется в 22.00 по московскому времени.

В полуфинале Лиги Европы «шпоры» по сумме двух игр победили «Буде-Глимт» — 5:1. Манкунианцы на этой стадии в двухматчевом противостоянии выбили «Атлетика» — 7:1.

«Тоттенхэм» трижды играл в финале Кубка УЕФА, в двух из которых одержал победу (1972, 1984) и в одном проиграл (1974). «Манчестер Юнайтед» выходил в финал Лиги Европы два раза: в 2017-м победил «Аякс» (2:0), в 2021-м — уступил «Вильярреалу» (1:1, пенальти — 10:11).

Лига Европы. Финал.
21 мая 2025, 22:00. Сан-Мамес (Бильбао)
Тоттенхэм Хотспур
1:0
Манчестер Юнайтед

Трансляцию финального матча Лиги Европы «Тоттенхэм» — «МЮ», как и весь еврокубковый сезон, в прямом эфире покажет онлайн-кинотеатр Okko в разделе «Спорт». Просмотр контента стримингового сервиса возможен при наличии подписки.

За ключевыми событиями и результатом игры «Тоттенхэм» — «Манчестер Юнайтед» можно следить в матч-центре на сайте «СЭ».

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Лига Европы УЕФА
ФК Манчестер Юнайтед
ФК Тоттенхэм Хотспур
Читайте также
Суд в Санкт-Петербурге ограничил распространение фильма с Тимоти Шаламе
Досмотры игроков с собаками, стрельба у базы англичан, желание ФБР сбивать беспилотники. Что творится с безопасностью на ЧМ-2026
Какая страна — участница чемпионата мира нам ближе, за кого болеть? Разбираемся на цифрах
Что произошло за день 9 июня. Главное
Все города ЧМ-2026 по футболу: список из 16 городов, стадионы и матчи в США, Канаде и Мексике
Во Франции потребовали прекратить помощь Киеву из-за безумной мобилизации
Популярное видео
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
Лига наций. Россия — Сербия: трансляция
Лига наций. Россия — Сербия: трансляция
Лига наций. Россия уступила Чехии и сыграет за бронзу
Лига наций. Россия уступила Чехии и сыграет за бронзу
Лига наций. 1/2 финала. Россия — Чехия: трансляция
Лига наций. 1/2 финала. Россия — Чехия: трансляция
Россия в полуфинале Лиги наций сыграет с Чехией
Россия в полуфинале Лиги наций сыграет с Чехией
Лига наций-2026. Россия — Италия: трансляция
Лига наций-2026. Россия — Италия: трансляция
Россия — в полуфинале Лиги наций
Россия — в полуфинале Лиги наций
Лига наций. Россия — Турция — трансляция
Лига наций. Россия — Турция — трансляция
Лига наций-2026. Россия — Тунис — 21:0!
Лига наций-2026. Россия — Тунис — 21:0!
Лига наций-2026. Россия — Тунис: прямой эфир
Лига наций-2026. Россия — Тунис: прямой эфир
Юрий Семин: Как сегодня живет лучший тренер России в XXI веке
Юрий Семин: Как сегодня живет лучший тренер России в XXI веке
«ПСЖ» — «Арсенал»: Лига чемпионов, финал, видеообзор
«ПСЖ» — «Арсенал»: Лига чемпионов, финал, видеообзор
«Кристал Пэлас» — «Райо Вальекано»: Лига конференций, видеообзор
«Кристал Пэлас» — «Райо Вальекано»: Лига конференций, видеообзор
«Спартак» — «Краснодар»: Кубок России, суперфинал, видеообзор матча
«Спартак» — «Краснодар»: Кубок России, суперфинал, видеообзор матча
«Фрайбург» — «Астон Вилла»: Лига Европы, финал, видеообзор
«Фрайбург» — «Астон Вилла»: Лига Европы, финал, видеообзор
«Ростов» — «Зенит»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Зенит»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Оренбург»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Оренбург»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Локомотив»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Локомотив»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Акрон»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Акрон»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Пари НН»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Пари НН»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ахмат»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ахмат»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Спартак»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Спартак»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 30-го тура 17 мая
РПЛ: видео всех голов 30-го тура 17 мая
«Торпедо» — «Енисей»: ФНЛ, 34-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Енисей»: ФНЛ, 34-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Шинник»: ФНЛ, 34-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Шинник»: ФНЛ, 34-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: Финал Лиги Европы «Тоттенхэм» — с трофеем, «Манчестер Юнайтед» — без Лиги чемпионов
Моуринью: «Я разрывался в финале Лиги Европы между «МЮ» и «Тоттенхэмом»
Аморим — о работе в «Манчестер Юнайтед»: «Самое тяжелое время в моей карьере»
Постекоглу прокомментировал свое будущее после финала Лиги Европы
Постекоглу: «Третий сезон всегда лучше второго»
Сон Хын Мин: «Я так горжусь этим составом «Тоттенхэма»
Более 200 тысяч болельщиков посетили парад «Тоттенхэма» после победы в Лиге Европы
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Игрокам «МЮ» дали по два бесплатных билета на финал Лиги Европы

Источник: Кулушевски может пропустить финал Лиги Европы из-за травмы
Новости
RSS RSS
Все новости