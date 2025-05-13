«Тоттенхэм» и «Манчестер Юнайтед» сыграют в финале Лиги Европы в среду, 21 мая. Матч пройдет в Бильбао (Испания) на стадионе «Сен-Мемес» и начнется в 22.00 по московскому времени.

В полуфинале Лиги Европы «шпоры» по сумме двух игр победили «Буде-Глимт» — 5:1. Манкунианцы на этой стадии в двухматчевом противостоянии выбили «Атлетика» — 7:1.

«Тоттенхэм» трижды играл в финале Кубка УЕФА, в двух из которых одержал победу (1972, 1984) и в одном проиграл (1974). «Манчестер Юнайтед» выходил в финал Лиги Европы два раза: в 2017-м победил «Аякс» (2:0), в 2021-м — уступил «Вильярреалу» (1:1, пенальти — 10:11).

Лига Европы. Финал.

21 мая 2025, 22:00. Сан-Мамес (Бильбао)

Трансляцию финального матча Лиги Европы «Тоттенхэм» — «МЮ», как и весь еврокубковый сезон, в прямом эфире покажет онлайн-кинотеатр Okko в разделе «Спорт». Просмотр контента стримингового сервиса возможен при наличии подписки.

За ключевыми событиями и результатом игры «Тоттенхэм» — «Манчестер Юнайтед» можно следить в матч-центре на сайте «СЭ».