Лига Европы: "Арсеналу" может достаться "Трабзонспор"

Сегодня в 15.00 по московскому времени состоится жеребьевка 3-го отборочного раунда Лиги Европы, по результатам которой определится соперник или возможные соперники "Арсенала" (при условии, конечно, что туляки пройдут "Нефтчи", матчи – 25 июля и 1 августа).

Участники этого этапа разделены на шесть групп, а внутри их – на "сеяных" и "несеяных". "Арсенал" попал в группу 5.

"Сеяные"

"Спарта", "Эспаньол"/"Стьярнан", "Домжале"/"Мальме", АЕК, "Будучност"/"Заря", "Арсенал"/"Нефтчи"

"Несеяные"

"Трабзонспор", "Утрехт"/"Зриньски", ЦСКА Сф/"Осиек", "Люцерн"/"КИ Клаксвуйк", "Бней Иегуда", "Гонвед"/"Университатя" Кр

Соответственно команде Игоря Черевченко может достаться "Трабзонспор"", "Бней Иегуда" или кто-то из победителей четырех пар.

Первые матчи 3-го отборочного раунда пройдут 8 августа, ответные – 15 августа.

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